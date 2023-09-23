筆下風雲：杜魯多的愚昧莽撞

加拿大總理杜魯多官仔骨骨，一派年輕有為的人模人樣，可惜上任至今毫無政績，敵人卻愈樹愈多，除了無厘頭跟中國全面交惡之外，最近連印度也開罪。杜魯多日前怒氣沖沖指控，印度特工今年6月參與殺害加拿大籍錫克教領袖尼賈爾，要求印度配合該國調查，結果惹怒印度總理莫迪，兩國互逐外交官，貿易談判叫停，印度更暫停在加拿大發放簽證。

誠然，印度的人權紀錄劣迹斑斑，莫迪視錫克教為分離主義勢力，更是趕盡殺絕，但正所謂打狗睇主人，杜魯多明知「大佬」拜登現正積極拉攏莫迪加入遏華陣營，他卻明目張膽挑起事端，完全不給面子，叫莫迪的老臉往何處擱？何況莫迪出名處事態度強硬，杜魯多在其眼中算是老幾？真係睬你都傻。

殺人越貨當然是違法之事，絕不容許，但美國目前的國策是反華大於一切，視印度為其亞太包圍鏈重要一員，拜登向莫迪更是狂灌迷湯。作為美國的小弟，加拿大只能配合美國反華，根本不容許杜魯多有個人意志，偏偏他卻揸正來做，向印度擺出義憤填胸狀，肯定只會碰到一鼻子灰。

君不見，美國這個所謂人權大國、世界警察，面對印度公然派人到五眼聯盟之一的加拿大殺人，竟然哼也不哼半句，國家安全顧問沙利文只表示，美國曾就有關指控接觸加拿大和印度，高度關注事件，講完等於無講，顯然不欲令莫迪不悅。

如果說，美國是個姑爺仔，加拿大便是個早已溝到手的過氣女友，印度則是急欲溝到手的公主，一個地一個天，哪個矜貴不言而喻。杜魯多若有政治智慧和自知之明，大可以柔性手段跟印度溝通，亦算是向國內錫克教權貴有個交代，如今硬碰硬卻不掂量自己斤両，只會自討沒趣。