強詞有理：日韓的悲哀

中斷了將近4年之後，中日韓三國高層會議終於確定下周二在首爾舉行，並將協調三國領導人年內或明年初會面。在此之前，日韓兩國已不斷對中國拋出橄欖枝，南韓更是積極撮合這次高層會議，總理韓德洙還親自出席杭州亞運會開幕式，除了表達改善對華關係的意願，也希望重啟中日韓三方合作機制。而中方的態度則是不冷不熱，可有可無，明知日韓已徹底淪為美國附庸，在華盛頓遏華戰略中扮演不光彩角色，中方對兩國的合作誠意不得不打上一個問號。

有人也許覺得奇怪，既然日韓甘當美國遏華棋子，為何又急於尋求跟中國對話？原因很簡單，兩國經貿離不開中國。別看日韓跟在美國後面張牙舞爪，其實日子並不好過。南韓出口跌跌不休，貿易逆差屢創新高，對華貿易更是每況愈下，半導體出口跌幅尤大，在華市場份額不斷萎縮。何況南韓內部亂象叢生，首爾梨泰院人踩人慘劇、世界童軍大露營變成大撤退、縱容日本排放核污水引發激烈爭議等等，南韓民眾怨聲載道，首爾當局焦頭爛額，不得不尋求改善對華關係，希望能擺脫內外交困的局面。

日本也好不到哪裏去，經濟長期低迷，產業逐漸掏空，出口委靡不振，連一向引以為傲的汽車產業也亮起紅燈，汽車出口首次被中國超越。加上排放核污水後水產品被中國全面封殺，導致上月整體食品對華出口大跌四成。日本首相岸田文雄在紐約出席聯合國大會期間談及對華問題，聲稱重視與中國對話，希望在各層面保持密切溝通云云，可見日本確實急了。

中日韓互為鄰居，經濟互相依賴，產業鏈和供應鏈高度融合，本來一直相安無事，互惠互利。奈何由於外力的介入，地緣政治緊張局勢加劇，區內合作發展勢頭被打斷，日韓被美國進一步綁架，對華關係陷入谷底。無論是半導體禁運方面，還是台海和南海問題上，日韓都緊跟美國步伐，對中國極盡挑釁之能事。但現在又回過頭來尋求與中國對話，希望重啟三方合作機制，這是多麼諷刺的一件事。

所以說，美國向來口惠實不至，日韓充當其政治和軍事附庸，不但得不到任何實際好處，反而因為與中國關係鬧僵而蒙受巨大經濟損失。如今兩國不約而同向中國示好，不管是真心還是假意，都不重要，因為主動權掌握在中國手裏。