中環出更：綜合大樓龜速工程 容海恩盼早落成

容海恩

因疫情而停擺嘅工程項目，有必要追落後。議員容海恩周二（19日）致函民政及青年事務局，指西灣河鯉景道綜合大樓分區圖書館及安老院舍，其建造工程本應去年竣工，然而疫情關係，延遲至今方進行打樁工程。佢話有關項目由討論、設計、拍板、建築歷時13年，仍然未有明確落成日期，冀民政事務總署牽頭成立跨部門小組，協調社署、康文署及其他部門，避免工程一再拖延。

拖足13年 至今才打樁 話說2009年，東區區議會通過喺東區法院旁嘅空地，興建一幢設4層高圖書館及兩層高安老院嘅綜合大樓。建築署喺2012年完成工程技術可行性研究，並將工程納入「政府工務工程計劃」嘅「乙級」工程，2015年建築署展開綜合大樓初步設計，2019年民政事務局向立法會財委會申請撥款6.7億元，按「地盡其用」原則，興建佔地2,700平方米嘅綜合大樓。容海恩日前同黨友劉聖雪、林梓鴻到大樓地盤實地視察，發現綜合大樓預定竣工日期係明年第一季。之不過，地盤依家至進行打樁！

由於東區嘅圖書館服務未如理想，以及對安老宿位嘅需求甚殷，容海恩冀進行研究，提早為圖書館及安老院舍投入運作做好準備，令市民盡快享受政府設施。同埋加強部門之間嘅溝通協調，以免工程一拖再拖。佢又話立法會復會後，將進一步跟進綜合大樓嘅工程進度及時間表。