政情：為長假人潮作準備 郭俊峯巡管制站打氣

今年中秋節接連十一假期，入境事務處預計經各海、陸、空管制站進出香港嘅香港居民及訪客，將高達655萬人次，因應假期期間嘅旅客流量，入境處會作出相應嘅部署同措施，並與內地出入境部門緊密聯繫，密切留意人流情況，及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。而新任入境處處長郭俊峯尋日就到訪各陸路邊境管制站，視察部門應對長假期出入境人流嘅準備工作。

入境處預計，下周六係陸路出境較為繁忙嘅日子，估計出境人次達49.2萬，而入境高峰期就係10月2日，入境人次達53.8萬。落馬洲支線管制站、羅湖管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，為疏導旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃台及通道以疏導人流及車流，同埋會增派保安人員維持旅客過關秩序。此外，入境處亦會聯同港鐵及相關部門，喺羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應部署及措施。

出行倡用手機App查過關狀況 為免喺口岸過關輪候時間過長，入境處建議經陸路往返內地嘅市民及旅客，可透過入境處流動應用程式，隨時查閱各陸路邊境管制站嘅估計輪候過關狀況，以便計劃行程及減省排隊時間。因應長假期嘅出入境人潮，入境處處長郭俊峯就前往各陸路邊境管制站，視察部門嘅準備工作，佢又專程去到高鐵西九站，為前線同事打打氣。