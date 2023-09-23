政情：八達通助攻夜經濟 冼卓嵐料難挽劣勢

為鼓勵巿民多啲夜間消費，八達通將於下月推出獎賞計劃，只要夜晚9點後消費達到指定金額，就可獲消費額回贈，而「着數」亦惠及新申請使用商用版八達通App嘅商戶。沙田區議會副主席冼卓嵐形容有關獎賞計劃係「雞肋」，指八達通雖對政府提倡嘅夜經濟有所回應，但恐怕對振興市道嘅效果有限，其實放寬營商限制，先至係刺激經濟嘅良方。

話說下月9日至11月30日期間，八達通「好賞嘟」獎賞計劃會員，只要喺晚上9點後於接受八達通付款嘅商戶，單一消費滿200元，就可獲5%增值額回贈；另外，新申請使用商用版八達通App嘅商戶，可獲豁免首6個月轉帳費用。

冼卓嵐日前拍片，話依個人所見，夜晚8點後晚飯時間一過，市面就開始冷冷清清㗎啦，仲有咩地方供市民逛街購物？或者可以幫襯戲院、光顧酒吧，同埋多啲去食消夜、食糖水之類，仲要唔計交通同泊車費，先至有機會賺得到八達通嗰筆10元回贈。冼卓嵐指自己即使同朋友出街飲飲食食，都好少話搞到好夜。

籲放寬營商限制刺激經濟 佢又提到，無論是否疫情嘅後遺症，事實係好多商戶免得過都唔想開到咁夜，畢竟租金同人手短缺係切身問題。佢話站在老闆嘅角度，有時見臨尾一、兩個鐘都冇咩客嘅話，倒不如早啲收工仲好啦，至少可慳番一啲「炒散」或兼職員工嘅薪水開支。期望商場店舖勉強開到夜晚9點或10點，咁嘅要求又有咩謂呢？

依家香港市道係點，冼卓嵐話大家都有眼睇，儘管政府鼓吹夜經濟，但唔係叫市民夜晚出街就可以解決問題，佢認為要振興疲弱嘅消費市道只得一招，就係放寬營商限制，佢主張針對一啲對民居影響不大嘅營商法例，盡可能拆牆鬆綁，否則難言經濟活力。對於今次八達通出手提供獎賞計劃，冼卓嵐覺得係食之無味、棄之可惜嘅「雞肋」，雖則話消費優惠，有好過冇，但對於刺激經濟，效果不大。