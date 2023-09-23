奢侈品店劫案 聲請漢11‧9再訊

【本報訊】分持刀錘的南亞悍匪，本月闖入尖沙咀廣東道一奢侈品店打劫，掠去總值約300萬元的手錶，再登乘由同黨接應的私家車逃去。執法部門調查後拘捕多人，包括一名10歲巴基斯坦裔男童。繼3人先後被落案起訴後，再多一名24歲持「行街紙」巴基斯坦男子被控搶劫罪，昨在九龍城裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，押後至11月9日再訊，被告續還押。

24歲被告ALI Sakhawat，報稱無業。他來自巴基斯坦，以免遣反聲請留港。他被控於2023年9月11日連同其他人士，在尖沙咀廣東道16號地下名人站有限公司，搶劫名人站有限公司，並劫去20隻手錶，總值港幣3,690,600元。

共4人被起訴 包括10歲巴童

連同昨提堂的被告，至今共有4人因事件而被起訴。其餘3人分別是19歲巴基斯坦裔建築工簡志仁，他持香港身份證；10歲巴基斯坦裔男童，他持護照，現就讀中一；以及14歲印度裔男童。另一名涉嫌「誤導警務人員」的17歲巴裔青年，早前已獲准保釋候查，須於10月中旬報到。據相關報道指，涉案巴裔10歲童被指身穿校服，並套上一件外套掩飾犯案。案件編號：KCCC 2512/2023