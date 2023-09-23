搗和勝和飯局 23人涉非法集結

【本報訊】為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」，打擊有組織犯罪活動和堵截不法分子的收入來源，執法部門於前日進行全港性的「犁庭掃穴」行動，突擊搜查192間娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室等，進行大規模掃蕩，期間共拘捕112人，檢獲約1.8公斤懷疑大麻、約54克懷疑霹靂可卡因、約46克懷疑氯胺酮和利刀等證物。

搜近200娛場 拘112人 被捕人士包括76男15女本地人、一名內地男子、15名非華裔男子及5名非華裔女子（14至78歲），涉嫌「傷人」、「自稱三合會成員」、「非法集結」、「搶劫」、「藏有攻擊性武器」、「販運危險藥物」、「經營賭博場所」、「協助未獲授權進境者留下」、「非法入境」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」、「以欺騙手段取得財產」等罪名。

據了解，其中在前晚9時許，執法人員搜查九龍城聯合道地下一間食肆，搗破黑幫「和勝和」舉辦的中秋飯局，以涉嫌「非法集結」，當場拘捕23名男子。消息指，一眾被捕人士其後獲准以1,000元保釋候查。

另外，荃灣區執法部門，早前根據線報及經調查後，於同日傍晚約6時展開打擊毒品行動。期間，人員登上享和街一住宅單位搜查，在屋內檢獲約60克懷疑大麻草、小量懷疑搖頭丸、一批懷疑大麻電子煙油、5把蝴蝶刀及一把短刀。人員當場以涉嫌「販毒」及「藏有攻擊性武器」，拘捕一名22歲本地男子，估計相關毒品總值約2.6萬元。被捕人士已被扣留調查。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。