南亞同鄉圍毆 假難民傷頭

食消夜聊天遇襲 遭揮拳擸櫈狂扑 南亞兵團好勇鬥狠，同鄉都「冇情講」！昨日凌晨時分，一名持「行街紙」的中年南亞漢，偕同友人到深水埗食消夜聊天。期間，至少3名懷疑同鄉不期而至，乍見事主即目露兇光，對他揮拳施襲及擸起膠櫈狂扑。事主寡不敵眾，被打至頭傷倒地，群煞得逞後逃去無蹤。執法人員接報趕至，在附近一帶兜截惜未有發現，正追緝歹徒及追查犯案動機，至於傷者則需送院治理。

昨日凌晨3時許，執法部門接獲市民報案，指在石硤尾街近大埔道一食肆對開，有多名南亞漢疑因故與數名懷疑同鄉發生爭執。期間有人情緒激動，取來膠櫈及揮拳施襲，現場情況一片混亂。有街坊赫見群煞毆鬥，慌忙報案求助。

執法人員接報趕至，惟歹徒早已作鳥獸散，一名南亞漢頭部受傷倒地，他經救護員敷治包紮後，再由救護車送院治理。人員隨即封鎖現場，食肆附近地面遺下數隻鞋，以及一張懷疑曾被用作武器的破爛膠櫈。人員經初步調查後，把案件暫列「襲擊致造成實際身體傷害」處理，暫時無人被捕。

假難民料燒百億公帑 據了解，遇襲南亞漢46歲，持「行街紙」留港。事發時，他與朋友在上址食消夜，大家邊吃邊聊天之際，至少3名年約30至40歲的大漢殺氣騰騰趨至，不由分說針對事主窮追猛打，施襲後悻然逃去，至於背後施襲動機有待了解。

南亞兵團及假難民一直困擾本港民生，當中假難民更帶來嚴重治安問題，每年涉及他們的開支以億元計，情況猶如倒錢落海，目前滯港的免遣返聲請者有近1.5萬人。保安局指，2023/24年度預算花費14億港元在假難民身上，比2022/23年度修訂預算的10.68億元，多出3.32億元，大幅增近31%。資料顯示，計及剛過去的2022/23年度，過去11個年度港府已用95.68億元公帑，加上本年度預算花費，枉費在他們身上的公帑數額勢破百億。