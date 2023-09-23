革職警涉燙傷女童 前女友指遭被告監控

【本報訊】曾逼兒子自瀆及向親友騙財的被革職前男警，日前承認以熱水燙傷前同居女友的年幼女兒而收押候判。同居女友亦涉案，她否認一項虐兒罪，昨於區院接受控方盤問。她透露該前男警聲稱她女兒曾觸碰他下體，更稱女兒的行為是生父所教。女被告曾懷疑前夫曾非禮女兒，但因只是前男警一面之詞沒有證據，故她沒有報案。女被告作供完畢，法官押後至今年10月17日裁決，屆時亦會處理前男警的判刑。

指革職警稱女童碰其下體 33歲女被告W.N.M.及49歲男被告F.S.L.同被控於2020年5月某日，在北角某單位身為當時5歲的女童Ｘ的看管人，而故意襲擊、虐待或忽略X。女被告稱，男被告曾向她指X曾觸碰他下體，且稱是X的生父教X，又指生父曾吻X下體。她曾就此向X查詢，X只稱父親曾與自己「玩唧」，又稱沒有人脫其褲。她就此曾向X生父查詢並詢問社工意見，最終認為沒有真憑實據，報案可能引發更多不快，故沒有報案。

至於此次事件，女被告稱當時見到X皮膚遭燙紅，但沒有「甩皮」，她認同當時應帶X去醫院接受治療，但她不知X傷勢比想像中嚴重。她又稱當時X向她稱是自己「玩水掣」才燙傷，但男被告被捕後X才改稱「係叔叔開水」燙傷。

女被告又稱事發後男被告稱「擺咗啲(口靚)仔喺附近」，因他是「黑幫大佬契仔」，故認為她被監控，不敢離開男被告視線。她更一度稱覺得當時被非法禁錮。她又稱最初認為認識到男被告很幸運，因有一名大律師男友，但事發後兩人關係卻改變且時有拗撬。案件編號：DCCC 335/2022