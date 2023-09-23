煽惑襲電視台員工 審計員候懲

【本報訊】任職審計員的男子被指在半年內兩度於網上討論區的貼文，涉嫌發表懷疑煽惑他人襲擊電視台新聞部員工的留言，被控煽惑襲擊等兩罪。被告否認控罪，經審訊後，昨被區院暫委法官崔美霞裁定被告兩罪均罪成。法官認為被告的留言並非是說笑或為發洩情緒衝口而出，且有煽惑意圖。法官先提取被告的背景報告，押後至10月16日判刑，期間被告須還押。

留言附連結作針對性搜尋 28歲男被告范仕文報稱職業是審計員，他被控一項煽惑他人普通襲擊及一項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害。控罪指他分別於2019年11月8日及2020年5月8日，在香港非法煽惑他人，襲擊及傷害電視廣播有限公司新聞及資訊部職員。

法官指被告自辯時有所迴避，就很多發布貼文細節均稱無印象，發貼文時間及地點卻說得巨細無遺，認為他明顯有所隱瞞。法官又指若被告為發洩，不必在公眾可隨意瀏覽的公開論壇發布。除留言外，被告亦有附上其他連結，明顯是有作針對性搜尋，並非一時衝動行事。

貼文中有人稱要襲擊電視台新聞部高層，被告卻稱要向所有新聞部員工使用武力，明顯非為發洩，且有煽惑襲擊他人意圖。法官因此裁定被告兩罪均罪成。案件編號：DCCC 435/2022