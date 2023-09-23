天后誕中式長衫製作列國家非遺

【本報訊】香港兩個非物質文化遺產項目，天后誕及中式長衫製作技藝，成功獲列入國務院於2021年公布的第5批《國家級非物質文化遺產代表性項目名錄》。國家文化和旅遊部有官員赴港，昨日在孫中山紀念館舉行的儀式上，向兩個國家級非遺代表性項目的保護單位代表頒發牌匾，並有港府官員出席儀式。

因應國家文化和旅遊部於2019年6月邀請，就列入《名錄》作申報，港府在徵詢了非遺諮詢委員會的意見後，向文化和旅遊部提交了申報文件。是次成功申報的兩個項目，涵蓋聯合國教育、科學及文化組織《保護非物質文化遺產公約》所界定的「社會實踐、儀式、節慶活動」和「傳統手工藝」類別，具有突出的歷史和文化價值，並且在社區或相關範疇中具相當的代表性。兩個項目在2014年及2017年先後列入《香港首份非物質文化遺產清單》及《香港非物質文化遺產代表作名錄》。