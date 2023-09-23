涉行賄獲樓宇項目 總值5.2億起訴23人 歷來最大宗

運作逾5年 屋苑商廈遍港九新界離島 廉政公署執行處早前採取「火網」行動，拘捕多名人士，涉及一個龐大的樓宇管理維修貪污集團。廉署執行處首席調查主任余顯麗昨日表示，在徵詢律政司法律意見後，於前日正式落案起訴23名人士，涉嫌在2018年年初至今年年中，串謀行賄或受賄及串謀詐騙，涉及10個住宅及商用樓宇的多個大型維修工程及其他工程項目，合約總值約5.2億元，個別合約金額則介乎46萬至1.2億元不等，牽涉賄款超過650萬元。

余顯麗表示，23名被告中，分別為21男、兩女，年齡介乎38至73歲，當中12人為中間人，一名工程顧問，5名工程承辦商，3名業委會成員，以及兩名物管職員。他們被控11項罪名，涉及串謀向代理人提供利益，串謀使代理人接受利益，以及串謀詐騙。她相信，其中3名中間人為貪污集團的骨幹成員，他們正面對其中9項控罪，牽涉8個大屋苑維修工程合約。

工程包括大維修 升降機等 她續指，案件涉及10個項目，分別是5個私人屋苑、一個居屋屋苑、兩幢私營大廈、一幢商業大廈及一個商場，包括大埔新興花園、元朗合益商業中心、荃灣荃錦中心等。當中涉及合約，包括大維修工程、冷氣工程、升降機工程、工程顧問合約、物業管理合約。她指出，不論以檢控人數、涉案工程總值，抑或賄款的總金額，都是廉署歷來就樓宇管理及維修中最大型的檢控個案，加上此案所涉及的樓宇遍布港九新界，甚至離島，亦顯示該貪污集團滲透力極強。

廉政公署執行處總調查主任吳兆基指，涉案中間人與工程承辦商，向多名業委會或法團成員、物管職員及工程顧問提供賄款，以影響樓宇管理及維修不同環節，包括大型維修工程、升降機井道工程、物管合約招標程序及發放工程的中期費用等。

他指，首個案涉及一幢私人住宅大廈，3名中間人涉嫌行賄該大廈的法團主席及多名職員，以換取該大廈價值2,000萬元的大維修工程及物管合約，賄款金額高達200萬元；另一個案則涉及私人屋苑，5名中間人涉嫌向物管公司提供合共32萬元賄款，以換取該屋苑總值1,590萬元的大維修工程合約。

最後一個案則涉及商廈的升降機優化工程合約，5名被告包括中間人、工程顧問、工程承辦商等，涉嫌串謀詐騙該商廈的法團成員，以便在制訂標書時排除其他競爭對手，以換取價值300萬元的升降機優化工程合約。