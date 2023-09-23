醫健：醫健寶庫：中醫如何治療確診新冠後咳嗽不止

根據世界衞生組織的資訊，大概10%至20%感染了2019冠狀病毒病的人士可能繼續受到此病的中長期影響，這些影響統稱為「新冠肺炎長期康復後遺症」，俗稱「長新冠」，其中咳嗽是市民常尋求中醫治療的「長新冠」症狀之一。

咳嗽與肺脾腎相關 傳統中醫認為，咳嗽與肺、脾、腎三臟密切相關。肺主一身之氣，脾主運化水濕，腎主納氣。另外脾為生痰之源，肺為儲痰之器，強調其對痰的生成和代謝的重要性。如感染新冠病毒後導致肺、脾、腎功能下降，則容易出現肺失宣降或痰濕阻肺等情況。確診後出現咳嗽不止的症狀或與肺脾氣虛、氣陰兩虛、寒痰或痰熱阻肺等病因有關。

肺脾氣虛者表現為咳嗽伴疲勞、氣促等，中醫中藥處方治之以補肺健脾之法；氣陰兩虛者表現為乾咳伴疲勞、口咽乾燥等，治以益氣養陰之法；痰阻肺氣又須根據臨床表現辨別屬於寒痰還是熱痰，分別治以溫化寒痰或清熱化痰之法。

另外如濕氣偏重則另配合健脾化濕藥；腎虛者，可見腎主納氣功能受損，無法協助肺維持呼吸深度，因此出現久咳、呼吸短淺等表現，則需補腎納氣。除中藥外，中醫亦可根據患者病情選用針灸、拔罐等外治療法增強治療效果。香港大學李嘉誠醫學院中醫藥學院助理講師羅桂青

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