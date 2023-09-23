屯門藍地建最大型安老院 供1400宿位

【本報訊】隨着人口老齡化，安老院舍服務需求與日俱增。博愛醫院早前獲恒基兆業地產集團，捐贈一幅位於屯門藍地福亨村路的10萬呎土地，該院計劃興建全港最大型的安老院舍，提供超過1,400個護理及護養宿位。該項目已於本周三（20日）舉行動土禮，最快2027年投入運作。

博愛醫院表示，「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍」將以「CARE．關愛」 為設計理念，分別設有護理大樓及護養大樓，為健康欠佳、身體殘疾、認知能力稍為欠佳或未能自我照顧起居的長者，提供起居住宿照顧、膳食、基本醫療及護理的服務。

此外，設計具備大型綠化園林、天台花園及各類型活動空間，以增加長者的社交康樂，促進人際關係，保持其身心健康。

一站式診療護理照顧 未來院舍亦會提供全方位服務，包括牙醫、中醫、配藥中心及物理治療室等，讓住宿院友毋須外出，已能得到一站式的診療及護理照顧。項目上蓋工程預計於2026年完成，並於2027年投入運作，預計可提供1,434個長者護養及護理宿位。

博愛醫院現時屬下設有兩所護養院及4所護理安老院，提供全面及持續的護理照顧及住宿服務；同時，博愛屬下11間長者服務中心，亦提供多元化的社區支援及社區照顧服務。