荃灣港安 免費白內障手術 200長者受惠

【本報訊】白內障令視力減退，視覺逐漸模糊，患者有時會覺得光線周圍出現光圈以及影像的顏色不夠鮮明，影響日常生活及工作。在公立醫院眼科輪候白內障手術，平均時間超過一年，為協助患有白內障的長者省卻冗長的輪候時間，香港港安醫院（荃灣）推出計劃，全額資助200名低收入長者做白內障手術。

截至今年6月30日，在公立醫院眼科輪候白內障手術的個案共有71,748宗，平均輪候時間超過一年，其中新界西的輪候人數更高達12,863宗。

9月25日截止申請 為協助患有白內障的長者重拾光明及省卻冗長的輪候時間，香港港安醫院──荃灣及港安醫院慈善基金，荃灣理事會推出名為「金睛火眼慈善籌款行動」的白內障手術慈善計劃，為200名合資格的長者免費提供白內障手術，是次計劃包括一次手術前檢查、白內障手術及3次手術後檢查。截止申請日期為今年9月25日，及額滿即止。

申請資格包括年滿65歲或以上之香港永久性居民、正在公立醫院輪候，或經醫生確診患有白內障、正領取綜援或通過瑪利亞基金/醫療援助項目入息及資產審查的低收入人士，及身體狀況穩定，如長期服用藥物，須提供病歷報告。