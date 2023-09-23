港大牙周病治療計劃 惠及百基層

【本報訊】目前全香港約有10%至20%的成年人患有嚴重牙周病，患者的咀嚼能力、飲食、自我形象，以至整體健康及生活質素受影響，而治療費用往往超過基層市民能力所能負擔。

冀為牙科生提供培訓科研 香港大學牙醫學院昨日起推行「杜鵑牙周病治療計劃」，學院轄下專門治療複雜和嚴重口腔疾病的「先進牙醫學研究所-香港大學牙醫專科診所」，將與牙周病學及植齒學科聯手，為至少100名嚴重牙周病患者提供免費的全面牙科治療。

牙周病學及植齒學科統籌主任梁惠強表示，嚴重的牙周病對患者的生活會產生很大的影響，對他們而言，即使是微笑這麽平常的事情，也會變成一個很大的挑戰。通過這個計劃，目標改善嚴重牙周病患者的生活質素，同時希望能為來自香港、大灣區以及海外的牙科研究生提供專業培訓和科研的機會。

計劃主要針對後期牙周病的成年患者，現正領取綜合社會保障援助、收入不高於最新公共租住房屋入息限額或現時居住於公共租住房屋的人士皆符合資格申請。

促成今次計劃的杜鵑（1972）基金是港大牙醫學院「笑容無界限 –先進牙科基金」的創始資助者，計劃並獲得全球牙科業界領導者支持捐贈所需用品及設備，包括牙種植體，以及牙科工場技術服務等。