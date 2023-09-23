關愛隊倘參與區選 須停職避嫌

【本報訊】新一屆區議會選舉提名期將在下月中開始，適逢當局近日分批公布關愛隊「中標」名單，而18區關愛隊中，至今公布了8區結果。為免構成利益衝突，民政事務總署向關愛隊發出指引，當中包括要求關愛隊成員在參加選舉或成為候選人的選舉代理人時，須事先通知所屬團體和民政處，並即時停止參與關愛隊工作。

民政署發指引要求中立 民政署近日向關愛隊發出指引，要求關愛隊在選舉中保持中立、不得動用關愛隊資源參與與選舉有關活動，而且關愛隊相關人士如果成為候選人或選舉代理人，必須停止參與所有關愛隊相關工作等。如果關愛隊相關人士以個人名義或其他身份支持某一位候選人或參與選舉活動，亦不能與他們在關愛隊的工作有任何利益衝突，也不可涉及動用關愛隊的資源。

當局重申在選舉期間，「關愛隊」應特別審慎行事，要保持中立，避免令人有所誤會以為「關愛隊」支持或不支持某候選人。關愛隊相關人士亦不可借履行關愛隊工作，在選民的居所、辦公地方或參與活動的場地進行拉票，在選民經常出入的樓宇的公用地方發放、展示或分發選舉廣告。