紅山半島 揭70獨立屋疑違建 4幢限150日內拆僭

早前歷來最強黑雨淹港，紅山半島臨海方向有部分政府斜坡出現山泥傾瀉，卻意外揭發有獨立屋涉嫌僭建。政府昨日表示，受山泥傾瀉影響的4幢獨立屋，包括第70號屋、72號屋、74號屋及76號屋，均有嚴重僭建情況，其中3幢涉及非法佔用政府土地。經調查後，屋宇署及地政總署昨日已分別向相關業主發出清拆令及勒令停止佔用土地通知。另有85幢臨海獨立屋當中，有約70幢初步懷疑有僭建物，其中約40幢懷疑非法佔用政府土地。

當局稱，就早前紅山半島臨海方向有部分政府斜坡出現山泥傾瀉，政府承建商即將完成緊急斜坡維修工程。至於事故涉及的4幢獨立屋，即第70號屋、72號屋、74號屋及76號屋均有嚴重僭建情況，屋宇署昨日已根據《建築物條例》向相關業主發出清拆令，勒令拆除私人處所及土地上的違例建築物，業主須於命令發出的日期，即昨日起計90天內展開，並在150天內完成。

霸官地斜坡須交拆卸方案 此外，涉事的4幢獨立屋當中有3幢亦同時非法佔用政府土地。地政總署昨日已根據《土地（雜項條文）條例》向第70號屋、72號屋及74號屋業主發出通知，勒令拆除政府土地上的構築物及停止佔用該土地。由於佔用的位置涉及政府斜坡，地政總署要求有關人士於通知發出起30天內提交拆卸方案供政府審批，確保工程不影響斜坡安全及穩定性，並須於通知發出起150天內完成拆卸工程。

至於紅山半島其餘屋宇，政府指早前事故清楚顯示，位處斜坡、臨海的獨立屋如有僭建地庫、損毀擋土牆或僭建樓層的情況，會影響斜坡穩定性，及對樓宇結構安全構成高度風險，因此按「風險為本」執管方針，除上述4幢獨立屋外，當局會聚焦優先處理該一帶另外85間臨海獨立屋，當中約70間初步懷疑有僭建物，而約40間初步懷疑有非法佔用政府土地的情況。屋宇署及地政總署昨日已展開大規模聯合行動，啟動分批巡查懷疑違規臨海獨立屋，如有需要，政府會按法例向法庭申請手令及行使權力，以便進入屋內視察及搜證。

或對業主及承建商提檢控 政府強調，發出清拆令和停止佔用政府土地通知乃現階段行動。政府仍在搜集和整理證據，不排除在諮詢法律意見後對上述個案的涉事人包括業主、參與僭建工程的專業人士和承建商等，採取進一步檢控行動。

而發展局昨日亦向參與物業交易的業界機構發信，包括地產代理監管局、香港銀行公會及香港律師會，並提示有關專業人員必須就物業是否符規保持警覺性及向客戶提供準確資料，如有懷疑應提示客戶向專業人士尋求意見，避免不必要的風險和法律責任。