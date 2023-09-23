尖沙咀民辦夜市 連續4個周末舉行

【本報訊】政府近日推出「香港夜繽紛」望帶動夜經濟，為響應「香港夜繽紛」，有集團連同星光大道由昨日起一連四個周五及六晚，在尖沙咀文化海濱市集「星光夜市」。有商戶認為夜間市集人流不錯，而租金價格亦為可負擔水平。

「星光夜市」在昨日起一連四個周五及周六，於下午5時開始至晚上11時，在尖沙咀海旁星光大道一帶舉行。現場有約20個攤位，設有小食、特色手作攤檔、保險攤檔等，亦有街頭表演，演唱與香港電影有關的歌曲，如似水流年等。

部分貨品售價略高 據記者所見，現場有一定人流，在短短一小時已吸引逾百人到場，部分為港人，亦有遊客到場遊覽。而現場有售賣不同商品，例如台式飲品、紅酒、燒賣、香水等，而部分貨品價格比市場略高，但仍為可接受，例如20港元4粒燒賣。

有專門售賣香港名信片檔主恒仔指，自己第一次參加夜市，人流頗多，在開始營業數小時後，做成10單生意，對銷情滿意，以及對日後的營業額有信心，又認為租金價格合理。