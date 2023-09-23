海濱藝遊坊 樂滿灣仔沿岸

設90攤位 可賞歌舞無人機匯演嘗美食 「香港夜繽紛」首個海濱市集設於灣仔。港府力谷夜經濟，首個海濱市集名為「海濱藝遊坊」，將於下周三（27日）在灣仔海濱舉行，內容包括音樂及舞蹈表演、無人機匯演、電影播放等，並設約90個攤位，售賣不同產品、小食和飲品等。有餐飲業界人士冀夜市恒常舉辦，又指當局容許場地明火煮食，有望提供更多美食種類。

主辦單位「維港海上發展」指，海濱藝遊坊將於下周三起至10月2日，於灣仔海濱為市民及旅客免費提供集香港文化、藝術、音樂及科技的嘉年華，當中包括提供多個傳統工作坊，學習製作皮影戲、剪紙或紮染等傳統藝術。同時，是次活動攤位約90個，當中約四成是熟食飲品攤位，提供本地小食如港式撈麵、缽仔糕及燒賣腸粉等；台灣小食如台式腸仔魚蛋、胡椒餅及肉燥飯等，以至多國風味小食和甜品如流心芝士玉子燒、沙嗲肉串及豆腐布丁等；另飲品包括手工啤酒、碗裝啤酒、花茶及薑茶等；其餘攤位則為手信類、遊戲及慈善義賣。為配合活動，灣仔海濱維港的夜空，分別將於本月27日、28日、29日及10月2日，舉行4場無人機表演，以及於10月1日煙火慶祝活動。

料對居民影響低 海濱事務委員會港島區海濱發展專責小組主席何文堯表示，在灣仔海濱做夜間活動恰當，因為交通便捷，有天橋接駁內陸地段，附近亦沒有太多民居，對市民影響低，過往在灣仔海濱舉辦活動沒有收過投訴。他又指，過往本港普遍不接受私人公司管理海濱，惟他強調公私營合作並非妖魔，自己亦會支持以公私營合作模式管理海濱，認為可帶入商業元素。

消防處早前指出，海濱市集營運者只需符合基本消防要求，即可在場地設置明火煮食攤檔。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，當局拆牆鬆綁可吸引有興趣的業界參與，令飲食攤檔不會只限於售賣魚蛋、車仔麵，可提供更多種類的美食。黃期望，海濱夜市活動可吸引不同年齡層，亦希望夜市可以恒常舉辦，令市民遊客想起某處就知道有很多活動，就如昔日市民可在銅鑼灣海邊吃艇仔粥一樣。