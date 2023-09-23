取消澳洲註冊 議員籲苦主阻止

【本報訊】涉嫌詐騙的虛擬資產交易平台JPEX，在澳洲登記的公司正申請自願取消註冊，另一方面，JPEX又向投資者拋出「持份者分紅方案」，建議現有客戶用帳戶資產以1比1方式兌換，聲稱2年後會百分百回購，議員呼籲苦主盡快向澳洲相關部門申請，告知JPEX有欠他們錢或涉及香港訴訟，令該公司不能取消當地註冊。

對於JPEX在澳洲公司申請自願取消註冊，會計界立法會議員黃俊碩表示，撤銷註冊是令公司結業最簡單方法，關注對方在重要時刻遞交自願撤銷，可能令香港苦主申索時相對困難。他表示自願除名制度，需要公司董事作出聲明無涉及訴訟亦無被申索，建議香港苦主應向澳洲相關部門申請，告知對方這間公司其實是有欠他們錢或涉及香港訴訟，令該公司不能取消當地註冊，苦主可透過委託在港的會計師或律師處理，但前提要快，因當資產分配出去時，會按照申索人先後次序及金額處理。

指已某程度爆煲 他又指，任何投資組合也要看產品本身價值或服務提供者信譽，是否應再相信他們所提供的所謂產品，需要慎重考慮，認為今次事件的服務提供者其實已某程度「爆煲」，相信小投資者心中有數。