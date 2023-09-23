當局指封網站有例可循 JPEX籲用戶綁定電郵

【本報訊】加密貨幣交易平台JPEX涉嫌無牌經營風波鬧得滿城風雨，JPEX在昨日凌晨發出公告，表示由於香港地區的電訊服務商已全面封鎖平台，導致使用香港電話登記註冊用戶，無法收取短訊驗證碼。公告強調，JPEX正努力解決當前問題，現時使用香港電話號碼註冊之用戶，如若不能收取驗證碼，可使用緊急方式提幣；並指示用戶在收取電話訊息驗證碼時，輸入其登記的電話號碼最後6個數字。同時，JPEX懇請使用香港電話註冊的用戶，立即把其用戶綁定電子郵件。JPEX強調不會因今次出現的不可逆轉政策風險而倒下。

另外，就執法部門要求封鎖JPEX網站及應用程式，執法部門在昨日表示，根據綜合傳送者牌照特別條件第1.2（c）條、服務營辦商牌照特別條件第12.1（c）條，以及《電訊條例》（第106章）第8（1）（aa）條要約提供電訊服務類別牌照（「類別牌照」）條件第15.1（c）條，通訊事務管理局（「通訊局」）可發出業務守則，就保障和促進消費者在電訊產品及服務方面的利益向持牌人提供實務指引。

根據綜合傳送者牌照特別條件第1.2（e）條和服務營辦商牌照特別條件第12.1（d）條，通訊局可發出業務守則，就正確、有效率及可靠的電訊操作向持牌人提供實務指引。而根據綜合傳送者牌照特別條件第53條或服務營辦商牌照特別條件第29條，持牌人須防止傳送或傳遞被利用作詐騙用途的電話或訊息或暫停被利用作詐騙用途的服務。

此外，根據《電訊條例》（第106章）第6D（1）條及綜合傳送者牌照特別條件第1.1條，持牌人須遵守通訊局為了就《電訊條例》的任何條文及綜合傳送者牌照的任何牌照條件提供實務指導而發出的指引或業務守則。

指斷網免進一步墮騙局 根據調查資料所得，執法部門有理由相信名為「JPEX」的虛擬資產交易平台是一個騙局。有見及此，執法部門已經要求電訊持牌人對有關網站按以上法例基礎採取適當行動，持牌人須防止有關網站傳送或傳遞被利用作詐騙用途的訊息或暫停被利用作詐騙用途的服務，目的為防止任何人進一步墮入騙局及蒙受損失。