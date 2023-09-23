林作就JPEX案開記招 稱中環辦公室已停業

藝人莊思敏 玄學家陳定幫 同助查 虛擬資產交易平台JPEX風波持續發酵，至昨日下午5時，執法部門共接獲2,265名受害人報案，涉款約14億元。而繼曾任JPEX香港區品牌大使的藝人張智霖在本周四助查後，藝人莊思敏當晚自外地返港後亦隨即助查，並於昨日凌晨3時許離去。她其後發表聲明，指在外遊期間已主動聯絡執法部門，以免被造謠者混淆視聽，又強調不會就事件再作回應，並指自己一切安好。至於早前被捕獲准保釋的林作，在昨日下午召開記者會，強調自己還得清白後，會在能力範圍內及法律容許下，協助受影響人士及協助調查，又指中環辦公室已停止業務。另外，玄學家陳定幫昨晚就JPEX案助查後離去，表示有關事宜已交由法律團隊處理。

被質疑涉案的藝人莊思敏，本周四晚乘搭夜機從馬來西亞抵港後，隨即前往灣仔執法部門協助調查，至昨日凌晨3時40分離開。大批記者在場採訪，當莊思敏被問及有否向執法人員提供甚麼線索時，她回覆指不方便公開，並已交由律師處理。當有記者問莊思敏早前稱不會牽涉到一些案件及犯法的事，現在回應是否有任何改變，她堅稱「冇變，冇變」，而被問到與其他被捕人士是否相識時，她則表示「唔識」，再被問到林作昨日開記者會，她會不會「開記者會講吓」，莊亦連稱「唔會，唔會」，又表明毋須再返執法部門助查及交出旅遊證件，其後登上一輛私家車離去。

莊發聲明表示主動處理 至昨日中午，莊思敏再就事件發出嚴正聲明，她在聲明內容表示，自己在外遊期間已通知律師主動聯絡執法部門，以免被造謠者混淆視聽，並強調不會就此事再作任何回應，她形容自己一切安好，而她稍後亦在社交平台上載開工相，並留言：「多謝大家，我開工先！」

另一方面，捲入JPEX風波、涉嫌「串謀詐騙」被捕的林作，在本周二獲准保釋後沉寂一時，至本周四深夜11時許打破沉默，並經由社交媒體發文，宣布於昨日下午3時召開緊急記者會。在記者會上，林作表示自己「有好多嘢想講」，強調自己還得清白後，會在能力範圍內及法律容許下，協助事件受影響的人士及協助執法機關調查。他指出，其中環辦公室已於本周四終止租約，並且停止業務，由於已就案件聘請大律師，所以他在公開下或私底下都不會再回應事件。

林作在記者會上慨嘆：「好多人十分苦惱，我一樣有更多苦惱。」但記者詢問他「呢兩日瞓得好唔好」時，他想了半秒後，回答：「我係瞓得好嘅。」又指人生總有起伏，他會樂觀面對。在記者會尾聲時，林作女友裕美戴上口罩現身，跟林作的律師傾談數句後，便與林作手拖手離開。記者向裕美提到有網民封她為最佳女朋友時，林作即時搶答：「我同意。」而裕美則淡然回應：「盡力而為。」

陳指已交法律團隊跟進 至於玄學家陳定幫，昨日就JPEX案抵達灣仔執法部門總部協助調查，至晚上10時許，陳定幫經由正門離開，並表示只是協助調查，有關事宜已交由法律團隊處理，隨即登乘一輛接應的七人車離去。