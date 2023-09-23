本地飲食文化為題 設計認知障礙教材

【本報訊】認知障礙症已是日益嚴重的全球性問題，惟目前並沒有根治方法，只能通過藥物及訓練幫助維持腦部功能，減慢衰退速度。香港聖公會福利協會昨宣布，成功設計本港首套以本地飲食文化為題的認知障礙展能療法教材套，訓練患者專注集中力，現已推廣至安老服務單位及私營院舍應用。

7款訓練遊戲 適應不同水平 材套內容包括7款以食物為主題的訓練遊戲，以本地飲茶文化、美食、購物為元素，例如砌圖決定「今晚食乜餸」，或以一起購物用作食物分類及開飯主題，將餐具分類等。每項遊戲提供不同選擇，設有不同難度，以適應患者的不同能力水平，減少挫折感，鼓勵他們發揮自主能力。

提升專注力 改善情感表達 協會指，過去曾邀請超過40位年齡60歲或以上，患有認知障礙症的服務使用者參與療法，並評估成效。結果顯示，長者參與計劃後的專注度和集中能力分別上升8.8%和9%；興趣及積極參與度亦各增3.9%及26%；甚至在情感表達方面亦有顯著改進。

現年64歲的鍾女士，為初期認知障礙症患者。她指，接受教材套治療前，很容易忘記自己在做甚麼，甚或腦海會突然空白一片，認不到路，常感到焦慮。接受訓練後，逐漸重拾自己對格價計數、閱讀等興趣，開始能融入生活，今後購物時，亦會提高對格價的意識，同時增加閱讀時間，豐富生活。