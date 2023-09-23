推實習計劃 助後50重投職場

【本報訊】人到中年亦可在職場上轉「跑道」創出一片新天。僱員再培訓局今年再度與勞工處「工作試驗計劃」合辦「後50‧實習生計劃」，為已離開職場但仍有就業意欲和能力，以及希望轉業的50歲或以上人士提供短期實習機會，協助他們掌握就業市場現況，裝備工作技能和調整心態，以重投職場。該計劃由今年9月26日起接受申請，名額有限，額滿即止。

50間機構參與 涵蓋20行業 今年的「實習生計劃」共有約50間機構參與，涵蓋約20個行業範疇，包括公共事業、社會服務、資訊及通訊科技、商業及物業管理等，提供超過100個全職及兼職文職或行政支援等實習空缺，包括公關及市場實習生、中醫診所助理、禮賓大使、簿記及行政文員，以及人力資源助理等。實習期為今年11月至明年2月期間的其中一個月，再培訓局會為實習生舉辦「熱身講座」及「電腦應用工作坊」，參與機構亦會安排指導員提供在職指導及培訓，協助實習生適應及投入工作。勞工處會為實習生提供實習津貼和投購保險。

完成實習後，參與機構會為合資格實習生提供獎金，並視乎營運需要，積極考慮聘用表現良好的實習生為正式員工。視乎工作模式及實際工作時數，若以30天實習期計算，個別全職及兼職實習空缺的全期津貼及獎金最高可達13,600港元，若以4星期實習期計算則約10,000港元。有興趣參與人士可於網上提交申請，該計劃專設網頁並提供一站式資訊，包括再培訓局的多元化培訓課程，涵蓋28個行業及通用技能範疇，以及再培訓局與不同企業合辦的工作體驗日活動資訊，讓50歲或以上人士透過實地參觀，認識不同行業及相關技能培訓；另亦提供計劃參與機構的其他職位空缺資訊，配合他們的培訓和事業發展需要。

去年參與該計劃的李貝圯憑着以往任職企業私人助理的工作經驗，在實習崗位上表現出色，於完成實習後獲愉景灣康樂會有限公司聘用為會員關係助理，負責住戶會籍管理，以及住戶和訪客的接待工作。她表示實習計劃提升了她重投職場的信心，亦助她重訂事業方向，未來會繼續進修，裝備自己。