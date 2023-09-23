雅然幼園管理不合格 被撤資助

【本報訊】比諾教育機構再有旗下幼稚園被教育局撤銷資助。繼上水比諾中英文幼稚園後，教育局昨日表示，位於筲箕灣的雅然中英文幼稚園，因未能證明在營運及財政管理方面，能達到令局方滿意的水平，故已在8月9日起撤銷其在本學年參加幼稚園教育計劃的資格；但此前已獲取錄或正就讀的學生，如仍在原校就讀，將不受影響，繼續獲政府資助。