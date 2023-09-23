雅然幼園管理不合格 被撤資助
【本報訊】比諾教育機構再有旗下幼稚園被教育局撤銷資助。繼上水比諾中英文幼稚園後，教育局昨日表示，位於筲箕灣的雅然中英文幼稚園，因未能證明在營運及財政管理方面，能達到令局方滿意的水平，故已在8月9日起撤銷其在本學年參加幼稚園教育計劃的資格；但此前已獲取錄或正就讀的學生，如仍在原校就讀，將不受影響，繼續獲政府資助。
教育局表示，已提醒雅然中英文幼稚園就有關情況，通知所有現有家長，並在招收新生或取錄新生時，須向相關家長清楚說明上月9日或以後取錄的學生，將不會獲政府資助，家長須全額支付學費。該局續指，早前已發信通知家長，並將繼續監察情況，與家長保持聯繫及提供協助。如有需要，家長可向港島東區學校發展組/幼稚園及幼兒中心聯合辦事處，查詢區內幼稚園學額空缺的資料，而各區的幼稚園幼兒班（K1）學位空缺情況亦載於教育局網頁。
該校與比諾幼園同一校監
根據雅然中英文幼稚園網頁資料，學校校監與上水比諾中英文幼稚園的校監為同一人，即日前因涉嫌偽造文書被捕的66歲姓張女負責人。
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