教育界：學校合併屬必經階段

【本報訊】位於九龍塘的根德園幼稚園宣布3年後停辦，主要原因是入學人數下降，以及管理層均已達或接近退休年齡，校方難以長期維持。香港幼稚園協會會長唐少勳昨日表示，現時是香港教育重整之時，出生率下降及移民潮是整個教育界都要面對的問題。

唐少勳在電台節目表示，優質的學校可以繼續在本位上做得更好，如果真的不能繼續獨立營辦，可能就需要合併，或由有能力的團體加盟辦學，相信這是屬必經階段。

指學生少能助更全面發展 唐認為，仍然營辦的幼稚園，可以趁現時學生人數減少，一方面改善校園設施或配套，另一方面，則可多照顧學生需要，多留意他們的強項和弱項，協助學生有更全面的發展。校方亦可增加教師培訓，引入有質素的教學方法，讓老師增值。

本港人口生育率持續減少，政府雖然提出多項政策鼓勵生育，但仍無補於事。家計會早前公布每5年進行一次的家庭計劃調查，發現夫婦平均子女數目由5年前的1.3人跌至0.9人，創歷史新低；沒有生育的夫婦比例則創新高，達43.2%。家計會預料，未來生育率會維持在低水平，甚至是「低處未算低」。而夫婦平均子女數目要達到2.1人，才算是能夠維持人口更替的水平，否則人口老化情況將會持續，對整體人口發展構成很大影響。