職員將退休新生大減 根德園幼園預告停辦

下學年停收K1生 強調仍有充足資金營運 創校60年的九龍塘傳統名校根德園幼稚園昨日宣布3年後停辦，明年新學年起停收K1學生，主要原因是入學人數持續下降、目標年輕家庭移民，以及部分教職員已屆或接近退休年齡等，為學校營運及維持教育品質帶來挑戰，故決定於2025/26學年關閉學校，並提出設3年過渡期計劃，盡量減低對現有學生影響；該校已就上述決定通知教育局。

創校60年 畢業生數目逾3萬人 根德園幼稚園創辦人兼校監黃慧嫻解釋，因多個因素決定停辦學校，當中包括出生率跌至歷史新低，加上學校的目標客群、年輕家庭移民成風，本學年入讀K1的新生有300人，較上學年的500人大幅減少達40%，成為不可忽視的問題。同時，學校74人的教職員團隊中，有30%已屆或接近退休年齡，包括校監、校長、管理層及資深教師。因上述因素，認為無法繼續提供家長期望的教育品質，經過審慎考慮後作出停辦的艱難決定，並已正式去函通知教育局。黃慧嫻提到，該校創校60年，畢業生數目逾3萬人，她感謝學生、家長、舊生及職員的支持。

為盡量減低對現有學生的影響，根德園提出「3年分階段停辦」的安排，目前正就讀K1的學生，將會是最後一屆學生，他們可以繼續就讀直至畢業。校方預料，下學年K2和K3會最少有400名學生，而2025/26學年，就會有約200名K3學生，學校將於最後一批學生畢業後關閉。該校強調，在未來3年仍有充足營運資金，學校會按教育局規定每月收取學費，亦無計劃增加學費。

當局指已知悉 會助有需要家長 教育局表示，已收到有關根德園的停辦通知，並已提醒學校要盡快通知家長及各持份者相關安排，局方會與校方保持緊密聯繫，提供適切意見及協助。

同時，教育局一直關心學生的學習情況，除了為幼稚園提供適切支援，亦盡力為受影響家長及學生提供協助，包括提供區內幼稚園學額空缺的資料，而全港各區幼稚園K1學位空缺的情況，亦上載至教育局網頁。如果家長需要教育局協助，可聯絡有關分區的學校發展組，或幼稚園及幼兒中心聯合辦事處。