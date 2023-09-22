龍七公：加強海陸連接 優化善用海濱

香港擁有長達1,200公里的海岸線，當中維港兩岸的燈飾和美景更是舉世知名。但因為不同年代的發展需要和規劃考慮不周，維港海濱被切斷成一截截，難以連接通達，亦缺乏適切的設計和設施。政府在2010年成立海濱事務委員會，藉此推動優化和善用海濱，包括逐步將維港海濱長廊打通，增加各類設施和活動以便利市民與旅客前往享用。今屆立法會更特設「研究與海濱相關的政策事宜小組委員會」，讓議員更聚焦地監察和促進海濱發展。

筆者日前以海濱小組主席身份，聯同多位議員及政府官員乘船出海，考察維港兩岸的海濱發展。作為海濱事務委員會的資深委員，多年來筆者參與多個海濱長廊及相關建設的規劃和發展，但多數考察都在陸上進行和只針對個別項目，透過坐船經海路更為連貫、全局地視察維港兩岸的海濱項目和最新發展，今次也是第一次，觀察與感受都有所不同。

研建板道便利市民 多位議員都指出，有必要進一步加強維港海濱的連貫性、暢達性和可享用性。連貫性方面，隨着多項改善工程逐步竣工，包括明年起分階段落成的東區走廊行人板道，港島北岸的海濱長廊可望於未來數年大致打通，但九龍南岸的維港海濱卻仍有多處斷點，當中包括一些政府設施、私人擁有的物業和碼頭、尚未完成發展的西九文化區和啟德跑道區海岸等，部分地段至今未有任何開放計劃。

今年初筆者與多位地區議員成立工作小組，爭取全面貫通九龍區的維港海濱。希望當局可更加積極主動，與相關部門及私人業主商討將部分設施內移，讓海濱對外開放，以及探討以行人板道或其他可行方法貫通有關斷點。

暢達性方面，不少海濱地段雖已完成優化和增建設施，但使用的市民和旅客仍不多，部分是因為指示標誌不足、欠缺暢達的連接路徑、附近有太多禁區和泊車位不足等，經海路連接各區海濱設施的海上交通則更為欠缺。這方面的改善涉及跨部門協作，包括路政署、運輸署、康文署及海事處等並非由發展局管轄的部門，需更高層次的溝通協調，也需要相關部門人員改變過往各自為政、自掃門前雪的官僚心態。

享用性方面，政府過去以規管一般碼頭、道路或康文署公園的模式來管理海濱，過分着重安全性及可控性，抗拒引入私人商業設施和娛樂活動，吸引力與創造力自然大減。以中環海濱為例，已豎立多年的巨型摩天輪，某程度已成為維港的地標景點之一，但至今卻仍以2至3年的短期租約方式營運，教人如何作出更龐大和長遠的投資呢？

政府最近推動「夜經濟」，當中多項重點活動都選擇在維港兩岸舉行，一方面善用海濱美景和設施，一方面不會因太靠近內陸民居和現有商戶而造成滋擾，實屬明智之舉。筆者冀相關部門和參與機構可吸取經驗，進一步優化和善用香港的美麗海濱。