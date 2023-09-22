笑看天下：戲子總統 已然技窮

「世界沒有悲劇和喜劇之分，如果你能從悲劇中走出來，那就是喜劇，如果你沉湎於喜劇之中，那它就是悲劇。」這格言包含唔少深刻哲理，一個人若不懂得抽離於某種氛圍，那只有永遠在喜劇中自我憐憫！老朽之所以忽然想到這句格言，就係聽咗戲子總統澤連斯基周二喺紐約聯合國大會嘅發言。

俄烏戰事爆發近19個月，今趟係澤連斯基頭一趟喺聯合國大會發言，佢梗係唔放過機會，喺15分鐘演說中，狂數俄羅斯不擇手段攻擊烏克蘭領土、人民，把資源武器化，違反以法規為基礎嘅國際秩序，特別係把數以萬計嘅烏克蘭兒童綁架到俄境內，教育佢哋仇恨祖國，並斷絕佢哋與家人嘅一切聯繫，係明顯嘅種族滅絕！究竟俄羅斯民眾係「收養」還是如澤連斯基所指控嘅「綁架、強迫收養」，甚至係「種族滅絕」，目前爭議仍多，難草率下結論。不過，澤連斯基肯定不會讓它從「悲劇中走出來」，只會無限宣揚把事件說成是俄羅斯「犯下戰爭罪」！

戲子總統除咗賣慘，仍不忘化身「正義」之神，佢指俄羅斯正在把全世界推向終極戰爭，烏克蘭盡力確保喺俄羅斯侵略行動後，再冇人敢攻擊其他國家。澤連斯基不忘重提烏方嘅10點和談條件，再度邀請全球領袖參與結束這場戰爭嘅和平峰會，指呢個係史上首次有機會根據受攻擊國家提出嘅條件來結束侵略。澤氏嘅發言，其實都係炒冷飯；對俄羅斯具影響力嘅國家如中國、印度都冇加入責難行列，立場明顯倒向莫斯科嘅伊朗總統萊希於發言時，指摘美國喺俄烏衝突中煽風點火，長遠目的係削弱歐洲國家。事實正是如此，援助烏克蘭係無底黑洞，不但美國已「力不從心」，歐洲國家自顧不暇，對戲子總統一味伸手點會冇怨言吖！