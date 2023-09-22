自成一家：慶祝失落最自由經濟體

香港人長期迷信西方價值觀，一直以為只有歐美的民主和自由制度才是真理。加拿大智庫菲沙研究所公布的報告指香港今年首度失落全球最自由經濟體的榜首位置，也立即引起不少人憂慮，擔心是為香港地位下降敲響了警鐘，彷彿世界末日即將來臨似的。

誠然，自由經濟制度在上世紀香港經濟起飛過程中確實發揮了重要作用，政府積極不干預政策也被許多港人視為經濟發展成功的關鍵。但一本書不能走天下。以前正確的政策，不等於現在也正確。尤其是在國際政經環境急遽變化的今天，「小政府、大市場」的弊端愈來愈多。若港府繼續像以前實施不干預政策，反而會令香港發展停滯不前。

譬如，自由市場理論信奉市場無所不能，反對政府對市場干預，這份報告就批評港府對外國勞動力在香港就業設立限制。可從港人的角度來看，這項措施卻是有效保障低下層打工仔的德政。如果當局按照報告所建議的不作為，一早被市民罵死了。

事實上，從近年全球經濟發展的情況來看，自由市場經濟最大的問題是縱容市場自由發展，結果很容易導致財富分配不公，貧富差距擴大，社會矛盾加劇。所以自由市場理論近年在全世界已逐漸失去市場，甚至被一些國家視為毒藥。西方國家也加大採取一系列干預經濟措施，努力通過稅收和社會保障體系來糾正自由市場的問題。

近年香港的競爭力的確不濟，這點不容否認。但這和所謂香港自由度下降其實沒有太大關聯。若是自由度愈高經濟愈好，大陸的自由度排名一向很低，為何經濟發展可以長期名列前茅呢？香港失落最自由經濟體寶座，說明港府已改變以往怠政心態，這並非壞事，值得慶祝才對。