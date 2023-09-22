激濁揚清：誰是監控網攻的老祖宗

英媒引述德國官員報道，德國內政部計劃強制電訊營運商在其5G網絡中，減少使用中國電訊設備製造商華為和中興通訊的產品。事件反映曾被美國竊聽的德國人，始終傾向相信老美妖魔化中國科技產品那一套，華府對此是否喜聞樂見？你猜猜。

說到透過科技產品進行竊聽、監控，坊間某些科技狂迷也能掌握相關技術，切勿傻得以為那只是國家級的行為。然而，若有國家有組織、有系統、長期地、全球性的進行監控，箇中之嚴重性則必須各國正視。在中情局前特工斯諾登大爆料，揭開「稜鏡計劃」神秘面紗後，關於進行這種鬼祟監控行為的國家，早已是無人不知。那麼，眼前兩個大國，一個是監控行為已證據確鑿，另一個被捕風捉影，遭另一大國指控其產品或有資料外洩風險，但凡正常智商的腦袋也會懂得分辨，要麼相信事實，要麼兩者皆不信，而非斯德哥爾摩症候群上身。

中國國家安全部近日在其官方微信號上發布題為《起底美國情報機關網攻竊密的主要卑劣手段》的文章，揭露美國網攻3大招數，包括建立網攻武器庫、強制相關科技企業開後門配合，以及顛倒黑白賊喊捉賊。如果說向來重視情報收集工作的世界霸權，在全球範圍廣布天羅地網，但遇上某競爭對手拒絕百分百開放網絡門戶，因此便選擇放棄網攻對手，這是太小看了世界霸權的決心了。

互聯網是哪個國家開發的產物？當中隱藏了多少「後門」？除了表網、深網、暗網外，尚有無其他？世上被洗腦者包括西方政客、舔美KOL，在大講「中國在晶片技術上永遠無可能超越美國，因為晶片是美國人發明的，比中國人了解得更清楚」，可是，談到網攻與借助科技產品監控，同一班人就雙標。蠢人湧現，相信老美樂見。