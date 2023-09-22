坦言集：緬北問題

緬北的電訊詐騙園區在中國政府與緬甸政府合作之下，被清理了。這是中國與中南半島周邊國家一起行動，清理邊境的電訊詐騙集團活動的主要部分。從去年底至今拘捕了5、6萬人，涉案資金3,000億元人民幣。無論涉案的人員與金額都難以準確計算，但是這些電訊詐騙規模龐大，跨國作案的情況惡劣。更有甚者，涉及的金錢會用作別的非法途徑。它們不是一朝一夕聚集而成，而是有多年發展。但它們憑甚麼發展至今的跨國規模呢？為甚麼中國政府知悉，見諸眾多國人越境參加和受騙救回，卻沒有及早與鄰國合作將之剿滅呢？致今天近乎尾大不掉。

今次中國與多國合作成功剿滅犯罪集團和基地園區，顯示出若中國願意，絕對有能力將之殲滅。但是為甚麼中國政府長期按兵不動呢？

邊境地區牽涉鄰國，中國是不可能隨便越境執法。不過，國際上有慣例，兩國政府可通過協議聯合執法，或雙方提供情報在各自國境內執法。以中國與鄰國的良好關係和中國的政治影響力，應可促成雙邊乃至多邊協議執法。即使談判需時，只要中國堅持（因受害多是國人），沒有可能被鄰國堅拒。而若掌握情報，只要在中國境內攔截，亦足以破壞電訊詐騙的產業鏈，捉拿絕大部分屬中國國籍犯罪者。

以中國政府的資源、能力，亦不可讓針對中國居民的詐騙行動持續這麼久，演變成這樣大的規模。

原因可能是：一是涉案有鄰國的地方武裝組織，例如緬北的果敢地區武裝，關連到當地的政治問題，中國迴避。二是中國邊境的一些勢力與電訊詐騙集團勾結，朋比為奸，妨礙中國政府干預。三是中國政府輕視邊境的發展，沒有把邊境治安與國家安全掛鈎，過度放任縱容。中國不應干預他國內政，但邊境安全關乎國家安全，政府不能不與鄰國用協議形式合作。更重要的是，以中國的全方位開放，邊境地區更可成經濟政治的關鍵地區，連接外國，可成交通與經貿文化交流的樞紐。

中國政府不應單以免稅，而應以大力投入開發來改變邊境各方面貌，從根本消除電騙、毒品非法輸入和恐怖主義的機會。緬北為例，若中國全力加快與緬甸建設中緬鐵路，用地區開放與發展便可大部分解決當地長期積累的問題。西南邊境是中國的隱患抑或是開放發展之門，決定在中央。