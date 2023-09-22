政情：特殊學員整月餅食 郭玲麗讚有能力

中秋節將近，一眾立法會議員將會收到應節月餅，然而呢批月餅並非來自食品工場嘅產品，而係一批有特殊教育需要嘅學員，喺師傅指導之下手工製作。之不過人人有份嘅手工月餅，唯獨議員郭玲麗無份喎，到底點解呢？

其實郭玲麗係「近水樓台」，事關佢有份參與今次手工月餅製作。過去曾執教鞭嘅郭玲麗，以前都教過特殊教育需要學童，亦試過整冰皮月餅，不過今次係製作傳統月餅，工序較冰皮要來得繁複，對於肢體肌肉發展較差嘅學員而言，即使搓餅皮、壓餅模等動作都可能構成挑戰，但大家仍按部就班，將餅皮同餡料包好，放入已預熱嘅焗爐先噴水焗兩分鐘，之後再取出掃蛋漿，再焗16分鐘就大功告成。

倡社會供平台一展所長 手工月餅之所以送畀議員，郭玲麗話固然係代表佳節祝福，但另一方面亦顯示特殊教育需要學員嘅能力。郭玲麗話喺上海，中度弱智人士經培訓後可擔任沖咖啡等工作，反觀香港嘅特殊教育需要學員，即使掌握技能亦往往苦無就業機會，其實佢哋係好需要社會提供平台以一展所長。