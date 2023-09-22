政情：6區關愛隊出爐 多屬建制區選敗部

政府日前公布6區、即中西區、灣仔、九龍城、觀塘、大埔及北區嘅關愛隊名單，當中除有現任區議員兼任外，多名小隊隊長、副隊長及成員則為建制派前區議員，唔少都喺2019年區議會選舉中敗選。

其中，大埔共有19個小區，當局收到23個團體申請，其中22個團體通過第一階段評審，21個團體喺第二階段提交21份服務建議書，最終19份服務建議書獲選。而根據民政事務總署網站資料，19支關愛隊中，有10隊嘅小隊隊長，曾參選2019年區議會選舉並落敗，當中包括黃碧嬌、胡綽謙、梅少峰、羅曉楓、劉文杰等人。

除大埔外，其他區亦有類似情況。喺中西區，建制派區議員楊哲安出任山頂小隊副隊長；該區前區議員楊學明、楊開永則係小隊隊長；中西區區議會前主席葉永成、前區議員陳捷貴等人擔任成員，而上述各人同樣喺上屆區議會選舉中落選。

灣仔與觀塘區情況亦都類似。灣仔區方面，前區議員周潔冰、鍾嘉敏分別任小隊隊長及副隊長；至於剛加入新民黨嘅黃守東，亦係小隊成員，佢都喺上屆區議會選舉中落選；現任區議會主席黃宏泰、區議員李碧儀則為小隊成員。

觀塘名單中，前區議員潘進源、葉興國係該區小隊隊長，葉喺區議會選舉中落敗；同喺上屆區選落敗喺前議員蘇麗珍為該區小隊成員；除此之外，仲有洪錦鉉、張琪騰等亦係去屆區選敗部，現時為小隊成員。同灣仔一樣，觀塘關愛隊亦有現任區議員，現屆觀塘區議會主席柯創盛、副主席呂東孩係小隊成員；現任區議員簡銘東、張培剛等係小隊成員。而北區亦有多名建制派前區議員出任小隊隊長，例如姚銘等。

恐有利益衝突 對此，有聲音就認為係赤裸裸、明目張膽嘅「分餅仔」，真正嘅借屍還魂。又指關愛隊成員日後參選區議會，或出現利益衝突，建議屆時應停止關愛隊職務。未來安排如何，就要拭目以待。

胡綽謙（中）亦在關愛隊名單中。 黃碧嬌