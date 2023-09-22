醫健：醫患同行：遙距醫療恒常化 改善公院效率

隨着醫療與科技不斷發展，很多傳統的醫療程序亦開始應用科技協助提升效率及改善病人的使用經驗，大家猶記得在疫情期間，患者為免要外出求醫被交叉感染，又或者要隔離，不能親自到醫院看病及拿藥，遙距醫療的應用為病人提供了便利，加上送藥服務的發展，疫情過後不但沒有回歸基本步，遙距醫療及送藥服務更得到恒常性的推廣及採用，現時透過醫管局的HA GO手機應用程式，病人可預約專科門診，安排遙距醫學診症，甚至透過網上安排送藥服務，不需像以往一樣花費大量時間等候診症及配藥，令一向令人「避之則吉」的公營服務質素有所改善。

除了醫療數據外，一些智能穿戴式設備，配合個人用戶的健康管理流動應用程式，可以讓用戶記錄各樣維生指數如血糖、血壓、心率和步數等。將來趨勢更可把不同疾病的管理透過電子科技及應用程式提供更貼身管理。

穿戴式設備助管理健康 通過整合病歷和生理數據，讓醫護人員全面瞭解用戶的個人健康狀況，同時讓用戶更清楚瞭解自身的身體狀況。配合和醫療機構及個人用戶的健康電子紀錄作配對，為患者締造個人化的健康護照。加上利用雲端運算、人工智能科技，提供更貼身更精準的治療方案及提議。

香港在國際醫療界具有良好的聲譽，如能和大灣區合作，配合巨大人口及市場，定必開拓更廣闊醫療科技發展市場。加上香港國際級大學所擁有專業研發人才，定能吸引更多投資及發展的商機。

香港亦具有成熟的法律體制，當企業與內地及其他海外公司和機構合作時，往往涉及技術轉移和知識產權等問題，香港的法律專業人士在處理國際商事法方面經驗豐富，可就多個範疇提供專業的法律服務。

另外，香港背靠大灣區製造基地，不少創新科技在香港研發後，在推動研發成果商品化時都會在大灣區尋找生產合作夥伴及拓展市場的機會。故此香港作為醫療創新科技的推動者及重要持份者，有助把香港醫療及科技產業推進更高的層次。

病人醫護權益協進會