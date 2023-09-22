醫健：職場健康：大肚腩有礙觀瞻 增健康風險
都市人有「大肚腩」的情況，非常普遍。經常久坐不動、缺乏運動，再加上不健康的飲食習慣如常吃油膩和高糖分食物等，容易積聚過量脂肪於腹部，而出現「大肚腩」。 「大肚腩」又稱為「中央肥胖」，不但影響觀感，還會增加健康風險。
你有「大肚腩」嗎？
用軟尺度一度便知道。如腰圍超出正常水平，男士90厘米（約36吋）或女士80厘米（約32吋），便算是有「大肚腩」，即表示有中央肥胖問題。肥胖會增加患上各種疾病的機會，包括中風、高血壓、心臟病、糖尿病、高膽固醇等，同時亦可引致睡眠窒息症及膝關節炎等。
點樣可以踢走「大肚腩」？
由購買食材開始，避免選擇高脂的食材（如以低脂或脫脂奶取代全脂奶、瘦肉取代肥腩肉等）；烹調時，選擇低脂的烹調方法（如蒸、白灼或少油快炒等），以及多吃蔬菜及水果；外出進餐時，餐湯可選擇菜湯或清湯；少食炒飯或炒麵，以及選擇無添加糖的飲料。
另外，恒常運動當然不可缺少。建議成人每周累積最少150分鐘的中等強度的帶氧體能活動（如急步行、踏單車），以促進身體健康。或者可以走樓梯代替乘電梯、提早下車增加步行時間、晚上用減少看手機的時間做一些健身鍛煉等，以增加日常生活的活動量。
減少中央肥胖，對於降低心腦血管病風險很重要。職安局與勞工處攜手推出「護心計劃」，向建造業和物管業僱主、僱員推廣關注心腦血管病風險。計劃包括到會式健康風險評估、資助機構購買體脂磅及血壓計等健康評估設備、舉辦「消肥GO！班」及「寧心早操會」等。想了解更多計劃詳情，可瀏覽https://bit.ly/3bSF4tC。
職業安全健康局
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