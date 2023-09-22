68歲婦年幼家貧被送養 尋親盼秋月共賞

我好掛住你哋 香港紅十字會早前接獲一宗尋人個案，查詢人為現年68歲的林瑞芬，她希望尋找失散多年的親生父母，惟過去年半仍未有正面消息，現冀藉傳媒報道引起大眾關注，望可於中秋佳節與家人團圓。

林瑞芬表示，小學3年級時從鄰居同學口中及養父母的對話中得知自己非親生，她曾向養母求證自己是否養女，但養母表現激動，而鄰居同學更因此而受家人責罰，令她不敢再追問。及至約10歲，林找到一份疑由其生父所寫的送帖，稱因家中生養眾多，故將第四女送予他人照顧，帖上亦記載了林的農曆生日及其親生父母的名字林其（別名林棋）及區麗堅。

父母名為林其區麗堅 當知道自己被送養，林直言感到「好淒涼，係咪真係窮到咁？」事後雖與養父母有隔閡，但雙方相處融洽，與4個養弟妹更是感情深厚。林女士指，知道自己是被收養時已有尋親念頭，在5、6年前得知有紅十字會尋人服務，但缺乏足夠動力及勇氣，直至去年初見到紅十字會的籌款街站，問職員取得尋人服務電話，致電申請服務。

紅十字會社區服務助理經理譚佩詩指，該會基於人道理由接辦個案，因林女士僅有親生父母的名字，該會曾推測其生父母的年齡範圍，並到死亡登記處嘗試尋人，曾找到與其生父名字一致的疑似個案，因申報人的名字非林女士生母，且相關地址亦已拆卸，無法繼續追查核實。譚續指，團隊亦曾到政府、電訊公司及銀行等公眾機構查詢、登報尋人等，但沒有正面消息，形容可做的事已「九九十十」，是次冀藉中秋佳節再次尋找。

獲丈夫子女尊重支持 林瑞芬坦言，對找不到家人已有心理準備，如有幸重逢，最想問問他們近況，「依家嘅生活快唔快樂？有冇掛住我啊？我好掛住你哋。」她慶幸在尋親路上，獲丈夫與子女的尊重，而信仰亦是支持其繼續尋親的力量；如能尋回親人，除了一起歡聚中秋，亦希望帶家人到教會，分享自己的信仰。

紅十字會1951年起推出尋人服務，為有需要人士尋找因天災或戰禍而失去聯絡的親屬。譚佩詩指，截至上月，累積求助個案逾3萬宗，近10年每年平均接獲超過600宗求助查詢，當中約220宗會轉化為求助個案，成功率約35%。