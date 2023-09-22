涉襲城巴車長 休班警表證成

劉驍璋

【本報訊】入職25年的男警今年1月休班時，被指在港島小西灣巴士站大吵大鬧，聲大夾惡地向一名車長自稱遺失手機，堅持要對方幫忙尋找，期間更涉嫌向車長拳打腳踢，甚至壓車長在枱上。男警日前在東區法院經審訊後，昨日被裁判官裁定襲擊致造成實際身體傷害罪表證成立，被告不自辯也不傳召辯方證人，控辯雙方隨即進行結案陳詞。法庭將案押後至10月12日裁決，被告續准保釋。

48歲被告劉驍璋，現已停職，控罪書上沒有報稱職業。他被控於2023年1月8日，在小西灣（藍灣半島）巴士總站城巴員工休息室內襲擊郭福基。郭前日供稱，被告曾抓他恤衫胸口位置，出腳踩他腳面，施左右勾拳朝他施襲，更出手把他壓在枱上，令他身體多處受傷。

片段見被告拉扯事主背囊 辯方昨結案陳詞指，本案為單對單案件，法庭應考慮事主證供是否可信。事主案發後稱遭被告拉入休息室，過程中跌在地上受傷，但現場所攝得的片段，並無如此畫面。裁判官提到，片段確實見被告曾在休息室外拉扯事主背囊，問辯方就此有沒有陳詞。辯方說，控罪指控的是休息室內發生的事。案件編號：ESCC 760/2023