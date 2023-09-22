熱水燙傷5歲女 同案前女友自辯 「革職警自認社團大佬契仔」

【本報訊】曾逼兒子自瀆及向親友騙財的被革職前男警，日前承認以熱水燙傷前同居女友的年幼女兒而收押候判。同居女友亦涉案，她否認一項虐兒罪，昨於區院經審訊後被裁定表證成立。女被告自辯時大爆前男警經常裝神弄鬼，除自稱是執業大律師又自認是「社團大佬嘅契仔」。她又指是前男警阻止她帶女兒求醫，並叫她拍下女兒傷勢照，欲以此向業主稱是熱水爐故障致女童燙傷。

女被告W.N.M.（33歲）及男被告F.S.L.（49歲）同被控於2020年5月某日，在北角某單位身為女童Ｘ（當時5歲）的看管人，而故意襲擊、虐待或忽略她。

女被告指曾遭性侵 女被告自辯稱，2019年11月在交友程式識男被告，對方當時自稱從加拿大歸來，在香港執業的大律師。不久二人交往，2020年1月，二人與Ｘ同居於北角。她稱直至案發後看新聞才知男被告原來是警員。女被告稱男被告指她被鬼纏身，會找「師公師伯」幫她淨化，故她給錢男被告，男被告亦曾以不同藉口問她拿錢，亦曾取走她的信用卡，她又指男被告曾自稱是「某社團大佬嘅契仔」。

女被告續供稱事發時替女兒Ｘ洗澡，因去聽電話而離開浴室，期間聽到男被告稱「唔好搞水掣」，Ｘ則叫「好熱」。她進浴室見Ｘ燙傷即開冷水替Ｘ降溫，男被告則去買藥膏。她指是男被告叫她不要帶Ｘ求醫，因當時她正與前夫爭Ｘ的撫養權，被告稱如Ｘ去醫院，「唔使旨意爭到撫養權」。她又見男被告致電聲稱是醫生的人士查詢，認為會有醫生跟進情況，故沒有帶Ｘ去醫院求醫。她坦言現時憎恨男被告，又稱過往亦曾遭他性侵。案件編號：DCCC 335/2022