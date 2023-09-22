呃遮仔會16.5萬貸款 爛賭警長囚3個月

債台高築咎由自取 官斥蓄意犯案 入職警隊25年的男警長於兩年間，兩度虛報其貸款每月所需償還金額，從而詐騙俗稱「遮仔會」的香港警察儲蓄互助社，向他批出兩筆貸款共約16.5萬元，調查後又發現他曾向銀行及財務機構共借款152萬元。警長早前承認兩項欺詐罪，昨在東區裁判法院被判入獄3個月。裁判官指，被告因奢華生活及賭博習慣致債台高築，而他作為警員理應守法，卻蓄意及持續犯案，認為要判即時監禁。

47歲被告黃栢倫，1998年入職警員，2015年升任警長，因涉案已遭停職。辯方求情指，因本案「上晒新聞」，朋友及同僚都與被告保持距離，對於他身為警員卻犯法，被告深感悔咎，他知道自己很大機會失去工作和長俸，計劃服刑後做教車師傅。

兩度虛報其他借貸還款額 裁判官判刑時引述報告指，被告因賭波賭馬、去旅行等原因而借錢。法庭認為被告需為自己的作為負責，拒判緩刑或社會服務令，以6個月為兩罪量刑起點，認罪減刑至4個月，考慮到過往被告工作表現、相信會失去工作，額外減刑一個月至3個月，兩罪刑期同期執行，總刑期3個月。

被告承認於2017年8月14日及2019年6月20日，分別向遮仔會虛假表示，其貸款的每月還款總額/其他貸款來源的還款額分別是9,000元及5,000元，意圖詐騙而誘使該互助社，分別批出貸款110,160元及55,800元，而導致被告或其他人獲得利益。

案情提及，有情報指被告有奢華生活習慣，與他的收入及財政背景不符。調查後發現，他向遮仔會貸款時，曾向銀行及財務機構共借款152萬元，每月還款總額分別為約2.2萬元及3.9萬元，與其聲稱的不同。被告警誡下承認，他曾簽署聲明，確認申請資料屬完整。案件編號：ESCC 1508/2023