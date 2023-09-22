大角咀掃毒檢值50萬貨 兩漢就擒
【本報訊】執法人員早前根據線報及經調查後，於前日下午約2時，在大角咀展開打擊毒品行動。期間，人員突擊搜查大角咀一住宅單位，在單位內檢獲約1,800克懷疑大麻草、約17克懷疑霹靂可卡因、一批包裝毒品工具及一批懷疑含四氫大麻酚（俗稱「THC」）的產品，包括糖果及電子煙油。行動中檢獲的毒品總值約50萬元。人員經調查後，以涉嫌「販毒」罪，拘捕單位內兩名分別24歲及25歲的本地男子，他們隨即被帶走扣留調查。
涉毒藏武 大埔拘兩男女
另外，大埔區執法人員，早前根據線報及經調查後，於前日在區內展開掃毒行動。當日下午約2時，人員在廣福道截查一名形迹可疑男子，並在其身上檢獲約重4克、市值約2,000元的懷疑可卡因。人員其後押解疑犯前往附近租住的賓館搜查，在單位內檢獲一把開山刀。
執法人員經調查後，以涉嫌「藏有危險藥物」及「管有攻擊性武器並有所意圖」，拘捕該姓伍（33歲）男子及單位內一姓陳（21歲）女子，他們俱被扣留調查。
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