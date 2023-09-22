大角咀掃毒檢值50萬貨 兩漢就擒

【本報訊】執法人員早前根據線報及經調查後，於前日下午約2時，在大角咀展開打擊毒品行動。期間，人員突擊搜查大角咀一住宅單位，在單位內檢獲約1,800克懷疑大麻草、約17克懷疑霹靂可卡因、一批包裝毒品工具及一批懷疑含四氫大麻酚（俗稱「THC」）的產品，包括糖果及電子煙油。行動中檢獲的毒品總值約50萬元。人員經調查後，以涉嫌「販毒」罪，拘捕單位內兩名分別24歲及25歲的本地男子，他們隨即被帶走扣留調查。