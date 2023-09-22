抽查檢毒順藤摸瓜 截值2180萬K仔 報稱層架音箱 德國丹麥先後運港 拘收貨3男子

【本報訊】香港海關於本周一（18日）在深圳灣口岸，抽查一件由德國運港的層架貨物，檢獲約值1,700萬元氯胺酮（K仔），人員翌日進行監控遞送，先後拘捕收貨的物流倉負責人、倉務員及地盤工人共3名男子。經跟進調查後，關員再於本周三在3件由丹麥抵港的藍牙音箱內，檢獲約值480萬元的氯胺酮。另外，海關於本周二搗破一個藍田的公屋毒品倉，搜獲約值220萬的各種毒品，並拘捕一名無業青年。

海關深圳灣口岸貨物組人員，本周一根據風險評估，查驗一件由德國運港、報稱為層架的貨物，結果在貨物中檢獲約32公斤懷疑氯胺酮，市值約1,700萬元。海關毒品調查科隨即接手跟進，並且根據收貨人地址，迅速鎖定一個位於油塘的物流倉庫。

翌日，關員進行監控遞送行動，並以「涉嫌販運危險藥物」罪，拘捕一名收貨的41歲倉庫男負責人。經初步調查後，相信該批貨物會擺放在倉庫內等待貨主提貨。至當日傍晚，兩名男子前往倉庫提貨後，把貨物搬上一輛客貨車離去。其後，該輛客貨車抵達土瓜灣一個凍肉倉庫，該兩名男子隨即落車，擬把貨物搬入凍倉，關員見時機成熟，即時上前拘捕該兩名分別38歲及25歲男子，二人分別報稱任職倉務員及地盤工人。

關員經跟進調查後，於本周三再鎖定3件由丹麥運港、報稱藍牙音箱的空運郵包，並於該3件貨物中檢獲約9公斤懷疑氯胺酮，市值約480萬元。被捕的41歲男子其後獲准保釋候查，38歲及25歲被捕男子仍被扣查，海關不排除稍後以涉嫌「販運危險藥物」罪控訴二人。

無業青年藍田公屋闢毒倉 海關表示，案中販毒集團把毒品藏於價值相對較低的貨物，並利用工廈貨倉儲存毒品，等待時機成熟才告提取，再進行包裝和分銷。由於工廈人流較多，經常有人搬運貨物，毒販以為可利用這種環境掩人耳目，逃避海關人員偵查。

另外，關員於本周二在藍田執法掃毒，期間在一公屋屋邨附近，截查一名19歲形迹可疑青年，在其攜帶的一個紙袋內，檢獲約一點一公斤懷疑可卡因，遂即時把他拘捕，並押返上址一公屋單位搜查，再於屋內搜出一公斤懷疑海洛英、100克懷疑霹靂可卡因、45克懷疑氯胺酮及3克懷疑大麻花，價值約220萬元。

被捕青年報稱無業，初步懷疑他利用該公屋單位作儲存、包裝及分銷毒品，藉此收取報酬。該批毒品相信供應東九龍區的娛樂場所，被捕青年稍後將被起訴。