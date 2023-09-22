塌重3噸石屎 砸斃貨車司機

洪水橋地盤意外 解安全索帶鐵架突鬆脫 昨日一名中年貨車司機運送一批石屎預製件，前往房協轄下的洪水橋的安置屋邨地盤，到埗時他解開安全索帶卸貨，詎料承托製件的鐵架突然鬆脫，其中一幅近3噸重的預製件頹然塌下，事主走避不及慘被壓着，獲救時已傷重不治。房協對事件表示難過，將向死者家屬發放30萬撫恤金，同時強調事件與「組裝合成」建築法無關；而事主任職地盤工的胞弟質疑，繫穩預製件的索帶應該安全可靠，希望當局能夠查明事故真相。

現場是洪水橋洪平路近洪元路交界一建築地盤，屬房協的洪水橋/廈村新發展區專用安置屋邨項目。昨日接近中午12時，一名姓陳（62歲）貨車司機，運送一批石屎預製件抵達地盤。據了解，當時石屎組件以安全帶繫穩並有鐵架承托，陳到達地盤後替安全索帶鬆綁卸貨，惟支撐承托的鐵架突然鬆脫，其中一幅體積約5米乘半米乘1.5米、重約3噸的預製件塌落地面，陳男閃避不及，「泰山壓頂」下重創昏迷，有工友乍聞異響，赫見發生意外遂慌忙通知地盤安全主任及報案求助。

器械沾血漬 勞處派員到場 救援人員接報趕至，利用工具救出被壓着的陳男，惟經檢查後證實他當場死亡。人員取來黑色膠袋暫時包裹屍體，再用擔架抬離出事位置，留待仵工舁送殮房，至於死因則有待驗屍後確定。現場所見，地盤地面擺放多幅石屎預製件，部分器械沾有血漬，惟未知是否與事件有關。執法人員經初步調查後，相信案件沒有可疑，勞工處接報後派員到場，正就事故原因及經過展開調查。

陳男的胞弟及兒子驚悉噩耗後，曾經前往地盤了解。陳弟接受傳媒訪問，自稱同樣任職地盤工人，他指哥哥從事中港運輸數十年，昨晨在內地駕駛貨車，載運該批石屎預製件抵達地盤，未料抵達地盤卻發生事故。意外後，陳弟曾向工友詢問事發經過，但各人均稱當時正值午飯時間，出事位置無人在場。陳弟質疑，綑綁石屎預製件的安全索帶理應非常穩固，對今次釀成意外感到奇怪，敦促有關部門應盡快查明真相。

妻哭訴：不應一人負責卸組件 至於陳男與妻子居於粉嶺區，兩名子女已遷出，他曾是運輸公司老闆，旗下擁有3、4輛貨車，惟在過去數年受疫情衝擊，生意大不如前下，只能把貨車變賣，直至剩下最後一輛，便自己轉當運送建築物料的中港司機以維持生計。本報記者昨晚登門了解，陳妻指由於家住澳門的母親抱恙，遂於昨晨獨自前往探望，至上午10時許到埗後，曾經致電丈夫「報平安」，詎料未幾卻接獲噩耗，她連忙返港了解，惟還是無法見上丈夫最後一面。

對於兩夫婦一朝早步出家門，最終只有一人歸家，陳婦對此悲從中來，且不斷哽咽落淚：「唔識講……腦中一片空白，好掛住佢（丈夫），今朝仲好哋哋，突然間話畀我知佢走咗，你要我點接受得㗎！」陳婦稱，丈夫每日都會為建築物料鬆綁，相關組件本應繫穩固定，不會輕易塌下，而且相關工作更加不應該由一個司機負責。她又指，丈夫是家庭經濟支柱，事發至今無人告知她如何善後，亦無人提供幫助，自己前路茫茫，不知如何是好，希望建築公司及房協負上責任和交代事件。

房協將發放30萬元撫恤金 據了解，涉事地盤是首個採用混凝土組裝合成建築法（MiC）的項目，按進度日前已順利完成吊裝，現正進行上蓋工程，預計在2024年落成，提供約300個單位。房協發言人表示，就該安置屋邨第一期甲地盤的工業意外深表關注和難過，除了對死者家屬致以深切慰問，亦會發放一筆過30萬元的撫恤金。房協強調，意外與「組裝合成」建築法無關，現正與項目承建商有利建築有限公司密切跟進事件，並會全力配合相關政府部門的調查工作，涉事地盤已即時停止所有重型吊運工作。