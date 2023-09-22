易通行又出錯 充值同時被扣錢

【本報訊】運輸署自本年5月初實施「易通行」不停車繳費系統，實施初期已錯漏百出，包括系統偵測異常、車主無故被扣錢，甚至有司機因易通行「時靈時不靈」，令原本100元的隧道費被罰款7,000多元，本報再接獲讀者投訴易通行扣款出錯，朋友替他到便利店增值時，卻同步被扣隧道費，致電投訴又遇上職員冷待，令退款拖延，質疑有關方面已累積收取很多車主無辜多付的隧道費。

任職的士司機的陳先生（化名）指，早前發現易通行戶口只餘91元，擔心不夠餘額行駛隧道，故上周二（12日）着朋友到便利店為他的易通行戶口增值200元，入帳時，電話訊息理應顯示餘額是291元，但結果顯示為266元，即無故被扣25元，他即時翻查易通行手機應用程式，顯示增值的同時，扣了他25元隧道費，他指不可能與朋友做到「神同步」，又充值又過隧道，明顯是易通行系統出錯。

拖延退款 致電投訴遭冷待 之後他致電易通行查詢退款，惟他指，當時職員未有認真處理，直到一周後他仍未收到退款，及後再致電，另一職員才為他開檔案，但又指程序需時，要待一段長時間才會回覆，陳先生斥易通行處事不知所謂，明明是易通行做錯，為何要拖延退款給用家。本報向運輸署查詢，惟截稿前仍未獲回覆。