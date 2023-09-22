愛協下月起推廣 狗狗陪返工有望

【本報訊】寵物再望「闖入」辦公室，與主人一同工作！香港愛護動物協會引述研究指，寵物友善的工作環境對寵主及未有飼養寵物的員工，均帶來莫大裨益，將於10月推出「帶狗狗上班」計劃，鼓勵更多企業接納員工帶同寵物上班。團體將舉辦簡介會，分享建立人寵共融工作空間的經驗予僱主。

愛護動物協會表示，能攜同愛寵一同上班，是許多寵物主人的夢想。根據LiveCareer的一項調查，76%受訪者認同與寵物一同工作是正面的體驗；超過50%員工認為能因此增加同事之間的互動；33%表示工作環境的氛圍更令人感到放鬆；亦有28%稱有助紓緩壓力。有見於寵物友善的辦公室能帶來眾多益處，愛協推出「帶狗狗上班」計劃，促進香港成為人寵共融的社會，同時籌款支持動物福利工作。

提升員工投入感 為支援企業於辦公室推行狗狗友善文化，愛協將於10月開始推出一系列的服務，包括進行活動場地考察、提供籌備指引及狗隻行為訓練課程等。如僱主希望進一步豐富員工的體驗，團體亦可提供活動現場支援，並協助舉辦寵物友善的工作坊和市集。無論企業是希望作出首次嘗試或舉辦更大型的活動，愛協會確保僱主及員工，均具備照顧狗狗的基礎知識及工具，並提供現場支援，令活動順利舉行。透過此計劃，愛協希望更多人能體驗有寵物陪伴上班的好處，同時提升員工對公司的投入感。

愛協將舉辦兩場免費簡介會，並邀請了業界代表，包括現正於辦公室推行寵物友善政策的僱主，以及人力資源、心理健康、保險及動物福利的專家親身分享經驗及見解，供有意參與計劃的僱主了解推行寵物友善政策所需要的準備及考慮因素，初步了解如何有效建立人寵共融的工作空間。