東呼即應：精準扶貧唔到位 在職貧窮愁生計

東呼即應專訪社福界 揭示政策流弊 東網全新節目《東呼即應》為民請命，關心市民所關心。貧窮問題是本地社會死結，港府多年來自詡扶貧有功，惟基層生活仍水深火熱。最新數據顯示，本港整體貧窮率高達20%，逾136萬人處於貧窮狀態之餘，貧者愈貧、富者愈富的情況亦趨嚴重。有社福界人士接受《東呼即應》訪問時指，現屆政府扶貧措施失焦、未到位，促盡早改善法定最低工資，且落實「一年一檢」，同時改善在職家庭津貼等，解決在職貧窮。

樂施會日前發表的2023年香港貧窮狀況報告指出，今年首季香港整體貧窮率高達20%，超過136萬人正處於貧窮狀態。同期內，最貧窮的一成住戶，其家庭月入中位數僅2,300元，較2019年即新冠疫情前跌三分之一；最富裕的一成住戶，月入中位數則升逾10%，高達13.26萬元。

比較上述數字，可見本港疫情前後的貧富差距激增，差距由2019年的34.3倍，進一步擴大至今年首季的57.7倍。貧者愈貧、富者愈富，是當今香港寫照之餘，亦反映扶貧政策不足。

「靠政府便死了，政府說得好聽，『講便生猛，做卻做不到事』」一名失明基層長者早前批評港府扶貧無能，引起無數基層共鳴。香港社會組織協會副主任施麗珊指，過去幾年疫情，香港經濟轉差，許多基層失業、開工不足，不難想像貧窮狀況更為嚴重。奈何政府當年支援不足，遲發放失業援助金，在職津貼等亦未到位。

她續稱，許多基層市民居住環境差，儘管社會復常後，收入稍見改善，但強調「不是人人收入都很足，他們工資都低」，貧窮狀況似乎未有很大改善。

開工不足 難領全份職津 基層在職貧窮問題嚴重，與法定最低工資息息相關。本港2011年起實行法定最低工資，理應每兩年進行一次檢討，惟相關檢討自2019年起凍結4年，直至今年5月才由37.5元上調至40元。施麗珊指，現時最低工資仍是過低水平，未能應付基本生活，促再次調整，並落實一年一檢。此外，職津方面應再改革，她指，「工時不足下，市民未能拿到全津，子女津貼亦被扣」，甚至有市民做足鐘數，但未能拿出資料文件等證據，最終無法申請，當局應正視問題。

勞福局回覆《東呼即應》指，本屆政府的扶貧策略是精準扶貧，把資源投放到最需要幫助的人身上，又指以住戶每月收入中位數作為單一量度指標，存在明顯局限。當局又提到，因應社會對法定最低工資檢討機制有不同關注，港府已邀請最低工資委員會研究優化最低工資檢討機制，包括檢討周期、如何提高效率以及在最低工資水平和維持經濟發展等元素，以取得平衡。

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