街頭噴「六四」塗鴉 3男女判社服

【本報訊】2022年6月3日至4日期間，3名男女於新界九龍多處地方，在公共服務設施噴上「六四」字樣，執法部門調查後發現各被告曾在事發時的凌晨時分，手持噴漆及用模具噴漆，3人事後被捕，早前承認共8項刑事毀壞罪，昨在西九龍裁判法院被判接受160至200小時社會服務令。

毀各區郵箱電源箱

3名被告分別是楊源碩（男，舞台工人）、吳嘉倩（女，舞台工人）及陳鈺喬（女，售貨員），3人均是22歲。其中楊及吳是情侶關係。楊被判200小時社服令；吳及陳則同判160小時社服令。8項控罪指，3人於2022年6月4日，分別在九龍石硤尾街、鴨寮街、黃竹街、荔枝角道、上海街、砵蘭街、咸美頓街、彌敦道、豉油街及花園街附近損壞他人財產，即5個電源箱、一部偵速攝錄機、兩個停車收費錶、3支燈柱、兩個郵箱、兩支交通燈柱及兩個垃圾桶。案情指，吳嘉倩曾傳訊息給楊源碩，說「我想六四前一日，噴六四噴到周街都係」。案件編號：WKCC2520/2023