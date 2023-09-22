為環保出力 250物業拒派膠遮袋

【本報訊】管制雨傘膠袋等即棄塑膠產品的法例，最快於今年第4季實施，促使逾300個物業參與環保團體減派/停用雨傘膠袋計劃，當中有250個物業承諾不再派遮袋，有物業管理引入「抹地機械人」等減輕清潔工負擔。團體指，參與物業數目為歷屆之冠，顯示物業已做好充分準備，迎接新法例來臨，又促請更多企業把握機會，推出取締雨傘膠袋措施。

綠領行動公布「減少使用/派發雨傘膠袋」審核認證計劃結果，指今年共303個物業參與計劃，較去年多逾80個，數字再創自2017年推出計劃以來的新高，當中承諾在所有出入口，均不派雨傘膠袋的物業數量，亦由去年102間，增1.5倍至今年的250間，佔全部參與物業的83%。

舊橫幅改造雨傘袋 物盡其用 物業取締雨傘的方法亦愈見多元，除了雨傘除水機、雨傘膠袋專屬回收桶外，信和物業管理更引入新型「抹地機械人」，智能機械人能按要預先輸入行走路線，便可輔助在大雨期間抹地；輔以鋪設疏水地蓆、地面吹風機等，減輕清潔工負擔。另有物管發揮創意，利用舊有宣傳橫幅升級再造，製成雨傘袋供客人取用，既可取代即棄的雨傘膠袋，亦令本來將要棄置的橫幅獲得「重生」，源頭減廢。

綠領行動總幹事何漢威表示，「零遮袋」企業數目屢創新高，可見停用即棄雨傘膠袋已沒有難度，業界已自發地減少派發雨傘膠袋，亦反映只要業界和環團協力推動環保，未有政策出台，已經可見成果。他補充，管制即棄塑膠用品法例迫在眉睫，企業應把握最後機會，加快推出取締雨傘膠袋的措施。