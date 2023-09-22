涉電騙拘23人 逾半苦主屬長者

【本報訊】今年上半年，執法部門共接獲1,579宗電話騙案舉報，不但較去年同期的786宗增加近一倍，更有持續上升趨勢。有見及此，黃大仙區執法部門，在本月1日至20日展開代號「光影」行動，連日偵破42宗發生於全港各區的電騙案，並以涉嫌「洗黑錢」、「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」拘捕21男兩女 （15至72歲），並檢獲手機、電話卡及銀行卡等證物。

被捕人士分別報稱倉務員、裝修工人、廚師及退休人士，當中有12人相信是傀儡戶口持有人，7人疑為詐騙電話號碼持有人，3人懷疑負責向受害人收取騙款，全部被捕人士其後獲准保釋候查。受害的20男22女（22至88歲），過半數為60歲或以上長者，主要墮入「猜猜我是誰」騙局，損失金額由2,000元至136萬元不等，總金額超過560萬元。

非法途徑登記電話卡 調查人員表示，自實施電話卡實名登記制後，詐騙集團無法以不記名電話卡行騙，遂轉而透過盜竊他人身份證，或在網上發出虛假招聘廣告，吸引一些求職者主動聯絡他們，藉此套取資料。據悉，騙徒會訛稱聘用求職者，要求他們使用即時通訊軟件傳送身份證副本，以用作登記僱傭紀錄，繼而盜用資料登記電話卡。

人員續稱，騙徒慣常會假扮親屬致電受害人，以需要保釋金、財政困難等不同理由索取數萬元金錢，其後相約受害人到指定地點交收或直接派人上門收取款項，甚至指示受害人把款項轉帳至傀儡戶口。另外，最近亦出現較新式的電騙手法，其中一個例子是騙徒會假扮受害人公司的同事，來電要求受害人向一間虛構公司代購產品和暫時墊支貨款，同時提供銀行戶口號碼以供轉帳。騙徒在收到匯款後隨即失聯，受害人直至查詢真正的公司同事始知受騙。

另一個例子，是騙徒冒充受害人上司，聲稱需要小額金錢應急，要求受害人使用附近的櫃員機轉帳。事主在櫃員機登入個人帳戶，再輸入騙徒所指示的戶口號碼後，櫃員機會進入輸入轉帳金額的畫面，此時，騙徒指示受害人需要再輸入另一組「34567」的密碼才能轉帳，受害人在半信半疑下依言行事，結果變成匯走該數值的款項而招致損失。

伯伯險遭「女兒」呃5萬 年屆八旬的李伯伯是其中一名險墮圈套的市民，他憶述當時接獲自稱是其女兒的騙徒來電，指因駕車時撞倒他人被捕，需要支付5萬元保釋金。李伯伯聞言心慌意亂，立刻落街提款，所幸途中遇上執法人員，詢問後得悉並無發生相關車禍，從而拆穿騙徒伎倆。